Siamo tutti Ct della canzone: evviva Sanremo

Muro

Grespini

Il festival di Sanremo è un po’ come la Nazionale di calcio: anche se gioca male tutti la guardano in tv durante gli Europei o i Mondiali (se si qualifica!). Poi ciascuno di noi diventa Commissario tecnico oppure si mette i panni dell’Amadeus di turno. Nascono così milioni di "ricette giuste", con schemi e interpreti ritenuti i migliori. Ognuno si fa portatore della verità assoluta e divulga il "verbo" al bar, sui social o nelle chat degli amici. E’ vero, siamo molto nazionalpopolari. Ma in fondo è bello esserlo, almeno in queste occasioni, perché qualcosa ci accomuna, ci fa sentire "Paese" nel bene e nel male, ci riporta sotto la stessa bandiera, quella tricolore, sia che sventoli per la canzone italiana, sia che si agiti in cielo per l’orgoglio sportivo. Del resto, il festival dell’Ariston, con i suoi 73 anni di vita, appartiene ormai alla storia d’Italia; i successi più celebri sono la nostra colonna sonora. Sembra ieri quando Vasco Rossi arrivò penultimo con una "Vita spericolata", eppure son passati già 40 anni (3 febbraio 1983) e ancora la cantiamo a memoria. Ranieri, Morandi e Al Bano hanno riproposto hit da record e sono riaffiorate tante emozioni. Federico Fellini aveva ragione: "La musica agisce a un livello così profondo e inconscio da diventare pericolosa…". Lo ha ricordato Roberto Benigni proprio a Sanremo: "La musica è la regina delle arti, è un anello tra il concreto e l’astratto. E come dice Don Chisciotte: dove c’è la musica non ci può essere nulla di cattivo". Ecco perché Sanremo è Sanremo: chiunque vinca, il festival trionfa sempre!