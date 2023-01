"Siamo un quartiere dimenticato" La protesta dei cittadini di via Trieste

"Erbacce, siringhe, grossi ratti e illuminazione fioca: un quartiere dimenticato". Stufi di vivere "nell’incuria e nel degrado", alcuni residenti della zona di via Trieste hanno deciso di alzare la voce per denunciare la situazione vissuta quotidianamente e sollecitare l’intervento delle istituzioni, Comune in primis. Stefano Silenzi, un abitante della zona, non ci sta: "Specie di notte, qui in via Torino c’è un viavai di sbandati" e mostra i cespugli di una piccola area parcheggio fra via Torino e via Ancona, usata dai balordi come ricettacolo di cattive abitudini. Tra l’incolta vegetazione e le piante spezzate dal vento, spuntano infatti alcune confezioni di siringhe. "I soliti noti, oppure qualche new entry", sussurra una vicina. Un fenomeno, quello delle strane presenze, che non è nuovo da queste parti: non lontano da qui, in corso Vittorio Emanuele, alcuni mesi fa i balordi occuparono la casa di un professionista civitanovese che denunciò la vicenda su queste colonne. Sembra poi che ci siano anche altre abitazioni prese di mira dai perdigiorno. Quanto allo stato di incuria: "Marciapiedi rotti o scoscesi ed erbacce ovunque – prosegue Silenzi –. C’è un segnale stradale a terra da mesi. La manutenzione è praticamente assente". E indica i punti precisi: "Nel tratto pedonale tra vie Venezia e via Torino, tutto di proprietà comunale, l’erba tracima dalle fioriere. Non è certo un bel vedere. E poi in tutto il quartiere l’illuminazione è carente". Un’altra cittadina di questa zona, situata tra il centro e la ferrovia adriatica, denuncia: "A ridosso delle rotaie la pulizia non viene fatta mai. Eppure palazzo Sforza si trova proprio qui, a due passi, e alcuni funzionari parcheggiano lto in queste vie. Possibile non si accorgano?". Pur preferendo restare anonima, la residente ribadisce la situazione critica dal punto di vista della pulizia: "C’è un topo morto da diverse settimane, un altro l’ho visto agonizzare proprio sotto casa, poi mio marito l’ha gettato nella spazzatura".

Francesco Rossetti