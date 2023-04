"Sibilla Aleramo" si apre ai cittadini

La scuola di cultura e scrittura poetica "Sibilla Aleramo", fondata e diretta da Umberto Piersanti, aprirà le porte nella lectio di sabato, alle 18, nella sala Cecchetti della biblioteca Zavatti, non solo agli allievi ma anche al pubblico. L’occasione viene offerta da un ospite illustre nel mondo della poesia, e cioè Gian Mario Villalta, friulano, vincitore nel 2011 del premio Viareggio e autore di diverse pubblicazioni. Villalta, 64 anni, oltre a essere autore di diverse pubblicazioni di poesia, ha scritto anche di critica e diversi romanzi, e ha curato l’Oscar Mondadori degli scritti sulla letteratura di Andrea Zanzotto. Gli allievi della scuola avranno così sabato due maestri di grande prestigio, come Villalta e Piersanti, ma all’ appuntamento potranno partecipare anche i non allievi. La lectio potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook.