"Sibillini e dintorni", ci siamo. Strade chiuse e stop alle auto

Per la rievocazione del circuito della Vittoria di "Sibillini e dintorni", giovedì, ci saranno alcune modifiche alla viabilità. Ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 18 a mezzanotte, in piazza della Libertà e, dalle 18 alle 23, lungo ambo i lati di viale Trieste nel tratto compreso tra viale Don Bosco e piazza Nazzario Sauro. Inoltre, dalle 19 fino al termine della manifestazione è prevista la chiusura al traffico con divieto di transito in viale Trieste nel tratto compreso tra viale Don Bosco e piazza Nazzario Sauro, con deviazione in viale Don Bosco.

Dalle 19 alle 23 sarà attivo il varco elettronico della Ztl di via Don Minzoni, eccetto che per i veicoli autorizzati con permesso zona A – A+ park e ztl, ciclomotori, motocicli, veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di apposito contrassegno, veicoli delle forze dell’ordine, a propulsione elettrica o ibrida e quelli espressamente autorizzati.

Il transito dei veicoli del trasporto pubblico locale sarà sospeso in quanto è previsto il montaggio di un arco gonfiabile in piazza della Libertà dalle 18.

Prevista, inoltre, la sospensione temporanea del semaforo pedonale di via San Giovanni Bosco dalle 19 alle 23.

Durante il transito delle auto d’epoca si adotterà il piano di viabilità per il centro storico: ingressi dal varco di viale Trieste e da viale Don Minzoni, regolati da movieri.