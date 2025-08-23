"Sibillini e dintorni". Motori e solidarietà. Le auto d’epoca in aiuto dell’Anffas

Le auto storiche di "Sibillini e dintorni" hanno sfilato per Macerata e raccolto duemila euro a favore di Anffas. Le 51 vetture stanno attraversando la provincia e hanno percorso il circuito della Vittoria in città nell’evento di punta della manifestazione organizzata dalla Scuderia Marche. Ad aggiudicarsi i favori della giuria di qualità sono state una Buick Abusent 10 del 1910, l’auto più antica presente in città senza cambio né frizione, una Bentley da competizione del 1925 con equipaggio inglese, una Citroen B 14 Torpedo del 1927, una Maserati 3500 GT Spider del 1960 ed infine una Jaguar E Type FMC del 1963, la più bella auto mai costruita secondo Enzo Ferrari. Da segnalare anche due pezzi unici al mondo, entrambe Fiat Barchetta, una 500 A e una 508 C, elaborate Siata e realizzate per competizioni motoristiche.

In giuria, oltre alla vicesindaco Francesca D’Alessandro insieme con l’assessore Oriana Piccioni, anche il rettore Unimc John McCourt, il presidente nazionale dell’Asi Alberto Scuro, il sindaco di Sarnano Fabio Fantegrossi, la presidente del Lions Macerata Sabina Romozzi, la presidente Alam Daniela Gasparini, il presidente della Società filarmonico drammatica Enrico Ruffini, Mirko Tiburzi della Delta Motors, il delegato provinciale dell’Accademia di Cucina Pierpaolo Simonelli, la responsabile del museo della Carrozza Giuliana Pascucci e infine il presidente dell’Anffas Marco Scarponi.

Proprio all’Anffas, partner della manifestazione, nella mattinata di ieri è stata elargita una donazione spontanea di oltre 2mila euro raccolta durante il pranzo a Serravalle del Chienti, preparato dai ragazzi del progetto di inserimento lavorativo Tuttincluso. "Ringraziamo la Scuderia Marche per organizzare a Macerata questa splendida manifestazione – ha detto la vicesindaco Francesca d’Alessandro –. La cultura, le tradizioni, l’enogastronomia e l’attraversare la provincia per poterne ammirare le bellezze sono degli aspetti che si sposano alla perfezione con il nostro territorio". In provincia, gli equipaggi hanno visitato il villaggio Sae organizzato dopo il terremoto del 2016, Pievetorina, dove gli equipaggi hanno ammirato il "Museo della nostra Terra" e Serravalle dove hanno scoperta il Museo Mupa.