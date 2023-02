Sibillini, il Parco punta sul risparmio energetico

di Lucia Gentili

L’efficientamento energetico del rifugio del Tribbio a Fiastra, delle baite sui piani di Ragnolo, realizzato in collaborazione con il Comune di Fiastra, e del rifugio di Garulla. Sono alcuni dei progetti portati avanti dal Parco nazionale dei Monti Sibillini (che ha sede a Visso), in fase avanzata di attuazione, legati al programma "Parchi per il clima" che il ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione dei parchi per interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Sempre grazie ai "fondi clima" vanno ricordati gli interventi in atto per la mobilità sostenibile sulla piana di Castelluccio con l’individuazione di aree sosta e scambio e l’acquisto di autobus ecologici, e il progetto per la realizzazione di un’analoga area per autobus elettrici e bike sharing con circa cento posti auto a Visso, in accordo con il Comune.

Ulteriori interventi, già finanziati per circa un milione di euro, riguardano il ripristino della tabellazione monitoria dei confini del parco, del Giardino della Sibilla di Visso, antistante la sede storica dell’ente, nonché la sistemazione dell’area di pertinenza della sede temporanea del Parco. Anche il percorso escursionistico denominato E4, da Bolognola alla Valle dell’Acquasanta, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione, finanziato sempre nell’ambito del programma "Parchi per il clima". La riapertura, dopo un ulteriore intervento di manutenzione, dovrebbe avvenire entro l’estate.

Restyling anche per la pavimentazione del "Sentiero per tutti" di Forca di Presta-Arquata del Tronto, nell’Ascolano, in quanto ora il fondo, deteriorato, impedisce un’agevole fruizione da parte di utenti in carrozzella.

"Queste progettualità, alcune in fase di attuazione, attestano l’operatività del parco su diversi fronti – spiega il presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini, Andrea Spaterna (nella foto) – e la sua capacità di interlocuzione con gli altri enti territoriali, a cominciare dai Comuni, nonché la professionalità di chi vi lavora nonostante il personale risulti sottodimensionato. Il parco si pone come soggetto proattivo nei confronti del territorio, consapevole che è solo da un lavoro di squadra con i vari stakeholders, a cominciare dai sindaci dei comuni, che si potrà ottenere il rilancio di un’area. Resta ancora molto da esprimere soprattutto dal punto di vista turistico. In quest’ottica, gli interventi assumono un valore strategico".