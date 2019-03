Macerata, 11 marzo 2019 - «La portata dei fiumi è al minimo storico e i laghi sono mezzi vuoti. L’invaso di Castreccioni, a Cingoli, è sotto di 12 milioni di metri cubi d’acqua rispetto alla quantità normalmente rilevata in questo periodo dell’anno. Sì, la situazione è davvero preoccupante». Claudio Netti, presidente del consorzio di bonifica delle Marche, lancia un vero e proprio allarme, senza mezzi termini. «Se non ci sarà un cambio radicale della situazione e se non ci saranno delle precipitazioni, la carenza d’acqua non soltanto avrà conseguenze pesanti sull’agricoltura, che si fanno già sentire, ma ridurrà anche la capacità di approvvigionamento degli acquedotti. Saranno intaccate, insomma, le riserve idropotabili».

Attenzione, però: quando si parla di precipitazioni, non si deve pensare al temporale, o peggio ancora alle cosiddette bombe d’acqua. «Questi fenomeni, sempre più frequenti anche nella nostra regione – sottolinea Netti –, non risolvono il problema, anzi: causano notevoli danni alle colture e al territorio e l’acqua non viene affatto trattenuta». Un inverno siccitoso ha impedito quella ricarica delle falde che di norma avviene proprio nei mesi invernali, quelli nei quali solitamente le precipitazioni sono molto più frequenti. «Nelle campagne, chi può attinge ai pozzi – spiega ancora Netti –, ma anche in quel caso le falde si stanno abbassando di molto. Lo sa che sono stati aperti degli impianti per irrigare i campi, per dare acqua alle colture di questo periodo invernale? Ha sentito bene? Irrigare, una cosa che si fa nella stagione calda. Se accade d’inverno, credo che la situazione sia tale da richiedere l’apertura di un tavolo di crisi per potere essere affrontata, magari decidendo di cambiare linea. Come? Serve una riflessione complessiva sulla disponibilità e sul valore dell’acqua, ed è necessaria una seria programmazione, che consenta di evitare le carenze.

"Il mio timore, però, è che ora si parla giustamente del problema – aggiunge ancora il presidente del consorzio di bonifica –, ma alla prima goccia d’acqua che cade dal cielo, poi, non se ne parla più. Eppure, tale problema resta». «Proprio in questi giorni, un agricoltore mi ha segnalato che è dovuto ricorrere all’irrigazione per dare acqua a due ettari di porro, ma anche le altre colture delle nostre campagne sono molto sotto stress», conferma Francesco Fucili, il presidente della Coldiretti di Macerata. «C’è poca acqua – prosegue – e in alcune zone, oltre che per l’agricoltura, ci potrebbero essere presto dei problemi anche per i cosiddetti usi idropotabili». Al momento, però, nessun sindaco dei Comuni della provincia di Macerata ha emesso alcuna ordinanza per imporre limitazioni nel consumo di acqua potabile. Ma se il quadro attuale non dovesse cambiare abbastanza in fretta, nelle prossime settimane la situazione rischierebbe seriamente di complicarsi. E ci potrebbero poi essere le brutte sorprese.