Sicurezza a rischio nei cantieri per la ricostruzione: multate due imprese, denunciati i titolari

Camerino, 21 ottobre 2023 – Due imprese edili sono state multate dai carabinieri della Compagnia di Camerino e dagli uomini dell’Ispettorato del lavoro per delle irregolarità in due cantieri per la ricostruzione a Camerino. In entrambi i casi sono stati riscontrati dei pericoli per i lavoratori.

Nello specifico, nella prima area oggetto di ispezione è stata verificata la presenza di un ponteggio pericoloso per l’incolumità delle maestranze. Per la ditta, con sede legale in Teramo, è scattata una multa di ottomila euro e la denuncia per il responsabile dell’opera, un trentasettenne abruzzese.

Nel secondo caso invece è risultata errata la gestione della viabilità interna e delle vie di fuga con evidenti rischi per la sicurezza. In questo caso la ditta, con sede nell’hinterland perugino, è stata multata di tremila euro e il cinquantenne titolare veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata.