"Sicurezza agli incroci di Civitanova: Costa Martina e Celeste"

Strada Provinciale delle Vergini, la consigliera di opposizione Mirella Paglialunga (Per Civitanova) torna a chiedere l’urgenza di mettere in sicurezza gli incroci della Celeste e di Costa Martina e di installare adeguata illuminazione lungo tutta la strada Costa Martina. Per questo ha sollecitato una apposita variazione di bilancio "anche in considerazione del fatto che nel piano triennale delle opere pubbliche non c’è traccia - dice - di impegni di spesa a favore di questa importante zona di Civitanova e durante il consiglio comunale la problematica è stata minimizzata, non sono state date risposte adeguate e si è invece negato, anche contro ogni evidenza, che la strada Costa Martina sia priva di illuminazione".

Ripropone perciò la problematica: la strada di Costa Martina è priva d’illuminazione con gravi rischi per gli utenti, ma particolarmente per chi, provenendo dalla superstrada o autostrada, come frequentemente fanno ambulanze che debbono viaggiare a velocità elevata, debba raggiungere di notte l’ospedale". In attesa della realizzazione della rotonda da parte della provincia "non possono – conclude – essere rimandati interventi di immediata messa in sicurezza per migliorare la visibilità dei segnali, dei veicoli e della strada al fine di limitare la velocità dei veicoli".