Sicurezza al mercato, ci pensa la Croce Verde

Sarà ancora la Croce Verde di Civitanova a garantire la sicurezza al mercato ambulante settimanale nel caso sia necessario effettuare un soccorso a persona per incidente o malore. Il presidio sanitario che ogni sabato viene allestito in pazza XX Settembre, accanto alla chiesa di San Pietro, è stato confermato dal Comune con la convenzione rinnovata all’ente di via Aldo Moro anche sulla base dei risultati fin qui ottenuti in relazione all’accuratezza del presidio sanitario. Sulla base dell’accordo, che è stato confermato, viene garantita la presenza di un’ambulanza e di un equipaggiamento di tre operatori a piedi durante il mercato ambulante nella fascia oraria che copre tutta la durata della presenza di bancarelle e acquirenti in centro, quella compresa tra le otto e le 13, come previsto anche nelle disposizioni generali in relazione all’organizzazione del mercato settimanale. La spesa messa in bilancio ammonta a 4.860 euro. Si tratta di un servizio importante specialmente in relazione al fatto che la disposizione geografica delle bancarelle dei vettori ambulanti, molte delle quali sono dislocate sulle carreggiate stradali, comporta la chiusura al transito di diverse strade all’interno del borgo marinaro, circostanza che potrebbe innescare difficoltà di accesso in caso ci sia una emergenza da gestire, e sono i tre operatori della Croce Verde che debitamente equipaggiati possono muoversi a piedi.