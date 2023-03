Sicurezza al volante Ritirate 478 patenti, Val di Chienti e Regina le strade più a rischio

di Paola Pagnanelli

Sono state 478 le patenti ritirate in un anno solo dalla Polstrada, la metà delle quali agli ubriachi al volante. Per questo, sulla scorta del progetto del Comune di Macerata "Life Addicted", la prefettura ha ospitato un focus sulla sicurezza stradale coinvolgendo i vertici delle forze dell’ordine, "per valutare e programmare le future attività di controllo – ha spiegato il prefetto Flavio Ferdani –. Il progetto del Comune di Macerata, finanziato con 350mila euro, punta alla prevenzione oltre che alla repressione, in città e anche nei centri vicini". Il quadro della situazione è stato illustrato dal vice comandante della Polstrada, il commissario Alberto Luigi Valentini, con i dati relativi al 2022 e a gennaio 2023. Le cifre – frutto dell’attività coordinata dal comandante provinciale Tommaso Vecchio – rivelano che le strade più a rischio sono la Val di Chienti e la Regina, mentre Civitanova è la città più sanzionata. "In tutto sono state rilevate 9.493 infrazioni al codice della strada. Nel 65 per cento dei casi i multati sono nella fascia d’età 33-65, gli over 65 sono l’8 per cento, la fascia 18-24 il 6 per cento. Il più alto numero di verbali, 3.670, è a Civitanova, seguita da Corridonia con 1.575, da Tolentino con 1.196 e Macerata 821". Il dato si lega molto ai controlli in superstrada. I punti decurtati sono stati 19.047. Le patenti ritirate sono 478, di cui 256 per guida in stato di ebbrezza. "I più multati, il 37 per cento, sono nella fascia 33-65 anni, seguiti da quelli di 18-24 anni, il 35 per cento. Anche qui, le cifre maggiori si registrano a Civitanova, 198 patenti ritirate, seguita da Macerata con 14. Solo la sera del 19 febbraio a Civitanova abbiamo ritirato 28 patenti per guida in stato di ebbrezza". Le multe per il mancato uso delle cinture sono state 2.041, "i giovani sono più diligenti: la fascia 18-24 ha il 5 per cento di multe, gli over 65 il 13 per cento, e la fascia 33-65 anni il 71 per cento". Sono 638 le multe per l’uso del telefonino mentre si guida. "Virtuosi i neo patentati fino a 24 anni, con il 3 per cento di multe; la categoria 33-65 ha il 76 per cento, e gli over 65 il 5 per cento. Per la velocità pericolosa 627 sanzioni, di cui 300 solo a Civitanova. Altre 585 sono scattate per il superamento dei limiti di velocità". Sequestrati 143 veicoli senza assicurazione. Quanto ai controlli ai mezzi per trasporto merci e persone in Italia e all’estero, accertati 51 superamenti del peso consentito, 17 infrazioni per merci pericolose e 7 per i tachigrafi alterati. In tutto sono stati rilevati 459 incidenti, di cui due mortali e 195 con feriti. Trenta incidenti sono stati causati da conducenti che avevano bevuto. Gli incidenti con fuga invece sono stati 11. L’assessore Paolo Renna con il comandante della polizia locale Danilo Doria, con il questore Vincenzo Trombadore e i comandanti provinciali di carabinieri e finanza, i colonnelli Nicola Candido e Ferdinando Falco, hanno ribadito l’importanza della prevenzione nelle scuole sul tema della sicurezza stradale.