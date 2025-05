Sicurezza alimentare, in campo la task force dell’Ast

Anche quest’anno, nell’ambito degli Aperitivi europei, è il dipartimento di Prevenzione dell’Ast di Macerata a garantire la sicurezza delle bevande e degli alimenti somministrati al pubblico. Un’azione di vigilanza integrata importante (all’evento hanno aderito ben 68 locali), attuata attraverso un controllo igienico effettuato dall’Unità operativa del Servizio igiene degli alimenti di origine animale, diretta da Maurizio Catitti, con la collaborazione della polizia locale di Macerata. "L’ispezione – spiega – Catitti – è basata fondamentalmente sulla verifica delle corrette procedure nell’allestimento e nella somministrazione dei vari piatti, con l’intento di garantire al consumatore la degustazione dei cibi in completa sicurezza. Bisogna considerare che la preparazione delle varie specialità può avvenire anche in spazi ristretti, poco adatti a tale tipologia di lavoro, ma viene sempre garantita la massima cura nell’ordine e nella pulizia". Gli interventi di controllo sono stati programmati stabilendo alcune priorità finalizzate alla massima garanzia della salute pubblica, considerando, in particolare, la capienza delle cucine, la capacità di accoglienza dei frigoriferi e del loro corretto funzionamento in relazione anche ai vari menù, adeguata formazione del personale rispetto al servizio offerto, sia esso al chiuso oppure all’aperto. In quest’ultimo caso devono essere rispettate le modalità di protezione dei piatti da contaminazioni esterne, come ad esempio la polvere, durante la somministrazione. "Abbiamo preso contatti con i consulenti dei piani di autocontrollo di molti esercizi – prosegue il direttore Catitti – spiegando le nostre richieste per ottenere l’osservanza di tutti i paradigmi sanitari, come ad esempio il rispetto della catena del freddo, la pulizia dei locali, l’idoneità degli utensili e delle attrezzature".

f. v.