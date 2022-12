Sicurezza alimentare: tre negozi segnalati

Tre esercizi commerciali segnalati per scarse condizioni igieniche o per detenzione di prodotti alimentari scaduti, un locale chiuso per 90 giorni per vendita di alcolici ai minorenni e nove sanzioni per la totale o parziale mancanza dell’etichettatura delle merci e degli alimenti. Sono solo alcuni dei numeri dell’attività svolta quest’anno dall’unità operativa commercio della Polizia locale, il cui responsabile dal primo aprile scorso è il sostituto commissario Nicola Feliciani. Il 2022 si è chiuso con un bilancio positivo: 96 sono stati gli esercizi commerciali in sede fissa sottoposti a controllo di cui 19 alimentari, oltre ai 32 commercianti ambulanti dei mercati cittadini del centro storico e di Villa Potenza. Gli esercizi sono stati ispezionati per verificare la corretta applicazione delle normative previste a livello nazionale e regionale, come ad esempio l’esposizione dei prezzi – in questo caso sono state elevate 9 sanzioni per la totale o parziale mancanza – l’etichettatura delle merci e degli alimenti, la loro provenienza, la tracciabilità sulle scadenze dei prodotti, sul corretto funzionamento delle attrezzature e della loro manutenzione. Sul versante polizia annonaria l’unità commercio ha provveduto a segnalare tre esercizi commerciali per scarse condizioni igieniche o per detenzione di prodotti alimentari scaduti o in pessime condizioni di conservazione, in un caso sul posto è stato necessario l’intervento del dipartimento di prevenzione dell’Asur per procedere al sequestro di uova prive di indicazione della tracciabilità e verdure surgelate vendute in sacchetti senza etichetta e prodotti caseari scaduti. I controlli hanno riguardato anche la tutela del lavoro con accertamenti sui dipendenti presenti e sulla loro regolarità contrattuale in alcune occasioni anche con l’ausilio della Guardia di Finanza, sugli strumenti metrici e di misurazione come le bilance in questo caso con la collaborazione della Camera di commercio, sui pagamenti dei tributi locali e delle occupazioni di suolo pubblico (per queste ultime sono stati elevati 8 verbali tra esercenti in sede fissa e in forma ambulante) e sulle insegne. Gli accertamenti, inoltre, hanno interessato anche altre normative specifiche come il divieto di fumo (una sanzione e segnalazione per vendita sigarette a minorenne), il divieto di somministrazione di alcolici ai minorenni (una sanzione e una chiusura di esercizio per 90 giorni), sui tatuatori (con controlli specifici sulla composizione metallica dei piercing e sulla regolarità degli inchiostri utilizzati, nonché sul rispetto delle procedure di sterilizzazione delle strumentazioni), sui panificatori (due i forni controllati entrambi regolari), su estetiste e acconciatori, sui Pos (con una sola violazione riscontrata), disciplina della privacy con controlli sugli apparati di videosorveglianza presenti all’interno degli esercizi, normativa dei monopoli con una sola segnalazione ai monopoli di Civitanova per accertamenti sulla vendita di superalcolici. Controlli sono stati effettuati su due esercizi turistici, sull’igiene delle stanze e degli alimenti somministrati, in entrambi i casi gli accertamenti hanno dato esito positivo.