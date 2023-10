Sicurezza ambientale:. Curcio presente al via del master Unicam

Il master di secondo livello su "Sicurezza ambientale, energetica e transizione ecologica. Aspetti normativi e geopolitici europei" prende il via all’Università di Camerino. Diretto dai professori Catia Gentilucci e Piergiorgio fedeli, sarà presentato domani alle 16 nella Scuola di giurisprudenza, alla presenza del rettore Claudio Pettinari, del sindaco Lucarelli e del direttore della Scuola di giurisprudenza Rocco Favale. Interverranno il capo del dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, e il presidente del Parco dei Sibillini, Andrea Spaterna. Come affermato di recente dal rettore Pettinari, "da tempo Unicam ha aderito in maniera concreta ai goal dell’Agenda Onu 2030". In questo contesto il master apporta un notevole contributo formativo, in linea con i risultati dell’indagine di AlmaLaurea, secondo cui la percentuale di laureati occupati è maggiore per chi frequenta corsi su temi ambientali. Per info segreteria: coordinamento.master.unicam@gmail.com.