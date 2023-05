Sicurezza balneare, meno distanza tra i bagnini

di Mario Pacetti

Ieri il comandante del porto Ylenia Ritucci ha firmato la nuova ordinanza sulla sicurezza balneare che va ad aggiornare quella risalente al 2019, siglata dall’allora comandante Patrizio Piacentini. Lo ha fatto dopo aver incontrato i rappresentanti (figure tecniche, per lo più) delle amministrazioni comunali di Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati, nonché i leader delle associazioni degli esercenti balneari e degli assistenti bagnanti. "Sono molto soddisfatta – ci ha dichiarato il comandante Ritucci – perché sono riuscita a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissa. In particolare la capillarizzazione degli assistenti balneari che, in previsione di una stagione estiva molto intensa e sovraffollata sulle spiagge, sarà fondamentale per aiutare la Guardia costiera a garantire elevati standard di sicurezza sulla battigia e nel mare prospiciente. A partire dal secondo week-end di giugno (ma sabato 1 e domenica 2 giugno ci sarà una sorta di premiere limitata a quelle due date), e in via continuativa fino al primo fine settimana di settembre, dovrà essere garantito un servizio minimo di vigilanza ben più intenso che in passato, con almeno un assistente bagnante ogni 150 metri anziché 300 metri come era fino all’anno scorso. Il tutto no-stop, dalle 10 alle 18. Non ci sarà la pausa pranzo, poiché è un dato acclarato che tante disgrazie (e comunque tanti soccorsi) si sono affastellate negli anni addietro proprio nella fascia oraria del primo pomeriggio. Nulla osta, poi, a che un singolo chalet possa fornire un servizio ancora più completo, ingaggiando un secondo assistente e allungando l’orario di lavoro in due modi: anticipandolo a prima delle 10 eo posticipandolo a dopo le 18". Tutto questo sarà possibile grazie a un incremento delle risorse finanziarie che metteranno sul piatto tanto le amministrazioni cittadine quanto i privati, ovvero i titolari degli stabilimenti. E grazie al reclutamento di circa 200 nuovi "baywatch". A partire dalla prossima settimana, in linea con la recente liberalizzazione di queste "figure", è in programma una nutrita serie di sessioni di esame di abilitazione di nuovi assistenti. L’altra grande novità insita nella nuova ordinanza è il divieto assoluto della sosta (e dei tuffi…) sulle scogliere frangiflutti e sulle opere similari poste a protezione della costa. L’antifona vale in particolare per i massi al largo del lungomare nord. "Fino allo scorso anno – spiega la Ritucci – gli assistenti potevano semplicemente esortare i bagnanti a non accedere a quegli scogli e ad astenersi dal tuffarsi in acqua da lì. Adesso hanno invece gli strumenti normativi per proibire questo comportamento, con lo spauracchio di salate sanzioni per chi dovesse contravvenire". La nuova ordinanza stabilisce anche il divieto di balneazione nelle zone di mare interdette in via permanente dall’Autorità marittima o da altre Autorità competenti, per esigenze legate alla tutela della pubblica incolumità o alla sicurezza della navigazione.