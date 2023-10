"Sicurezza, dal centrodestra solo slogan"

"Quanto avvenuto in via Garibaldi mette in evidenza un’altra falsa promessa del centrodestra, dopo una campagna elettorale tutta incentrata sulla sicurezza", attacca il capo gruppo del Partito democratico Narciso Ricotta. "Rimanendo solo agli ultimi mesi, questa estate abbiamo avuto uno straniero con la mannaia che minacciava le forze dell’ordine alla stazione, poi i due gruppi che ai giardini Diaz si sono affrontati a bastoni e mannaie, e l’altro giorno il fatto di via Garibaldi. Mi sembra che questi episodi siano la dimostrazione di una delle tante false promesse. Questo perché i problemi non si risolvono con gli slogan. Il tema sicurezza è complesso, non basta, come dice l’assessore Renna, avere le telecamere per essere più sicuri. In via Garibaldi le telecamere possono aver ripreso quello che è successo, ma non lo hanno impedito, sono utili, ma non sono la soluzione di tutti i problemi come dice Renna. Occorre un approccio plurimo di prevenzione di tipo sociale, ad esempio il caso di martedì sembra legato a una forma di disagio. Ci vuole prevenzione attraverso la polizia locale e gli assistenti sociali. E infine c’è la parte repressiva, per la quale sono utili le telecamere. Ma l’approccio deve essere articolato, non semplicistico come ce lo ha venduto il centrodestra. Il tema non può essere "con il centrodestra sei sicuro, con il centrosinistra no". Servono più azioni continuative, su più fronti. L’amministrazione invece propone solo slogan. Nella sostanza, ha speso tanti soldi per un assessore in più e gli aumenti degli stipendi, quando sarebbe stato più utile avere un assessore in meno e un assistente sociale in più. Gli slogan non servono, questa città non è più sicura ora di prima e anche il sindaco ha ammesso che c’è un problema sicurezza, visto che dopo i fatti di questa estate ha chiesto la convocazione del comitato per l’ordine pubblico".