"Sicurezza, dal Comune nessuna risposta"

di Lorena Cellini

Pianeta scuola, per l’amministrazione comunale un fronte caldo non solo sulla situazione degli asili nido, ma anche delle elementari. Torna a farsi sentire il Consiglio d’Istituto della Ugo Bassi per le vicende legate al plesso dell’Anita Garibaldi in merito all’agibilità delle uscite di sicurezza e al ritorno alla normalità didattica. C’è scontento tra genitori, di cui si fa portavoce Marco Cervellini, e docenti. "Tre messaggi di posta certificata da novembre 2022, di cui l’ultimo inviato l’11 luglio, due delibere di Consiglio d’Istituto, articoli di giornale, proteste dei genitori, ma ad oggi, a poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale riguardo l’agibilità delle uscite di sicurezza dell’ala nord del plesso Anita Garibaldi", scrivono i componenti del Consiglio dell’Istituto Comprensivo ‘Via Ugo Bassi’. L’intervento alle uscite di sicurezza così come il rispristino della scala antincendio, fanno parte dei lavori di ampliamento "oggetto – ribadiscono – di un complicato iter che ha coinvolto e inficiato non solo la sicurezza, ma anche la programmazione didattica di sei classi lungo tutto lo scorso anno scolastico".

Dal 16 novembre 2022 infatti le scolaresche sono state costrette ad abbandonare il primo piano della scuola per essere sistemate in ambienti non idonei alla didattica, un trasloco che ha causato disagi a cascata anche per altri classi della scuola del rione Risorgimento.

"Ora, nonostante i lavori sembra siano terminati e la scala apparentemente ripristinata – premette il Consiglio di Istituto – la la scuola non ha ricevuto nessuna autorizzazione formale da parte dell’amministrazione all’utilizzo dei locali oggetto dell’intervento e quindi al ritorno delle classi al primo piano. Ci vediamo quindi, per la seconda volta in un anno, dopo numerose comunicazioni via Pec e anche dopo le ulteriori recenti proteste di alcuni genitori, a denunciare una preoccupante situazione che rischia di compromettere ulteriormente l’efficienza del servizio educativo incredibilmente e nuovamente per l’anno scolastico 202324. Pertanto chiediamo all’amministrazione certezze attraverso risposte precise e formali e non ulteriori rimandi".