Sicurezza davanti alle scuole: ’lezione’ del commissario Rocchetti

Partecipati i due incontri, aperti a tutti i genitori e incentrati sul tema della sicurezza degli alunni all’ingresso e all’uscita delle scuole, che si sono svolti negli istituti comprensivi Lucatelli e Don Bosco di Tolentino. Ad organizzarli, l’assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione Elena Lucaroni, i consiglieri delegati Fabio Montemarani e Mirko Angelelli in collaborazione con le dirigenti scolastiche; relatore, il comandante della Polizia locale di Tolentino, commissario David Rocchetti. "Gli appuntamenti sono stati dedicati a promuovere comportamenti civici e rispettosi delle norme stradali per una maggiore sicurezza dei nostri figli – spiegano gli organizzatori -. Sono stati forniti consigli pratici su come i genitori possano contribuire a lasciare in sicurezza i propri figli, evidenziati i punti di maggiore attenzione quando si lasciano all’ingresso delle scuole o all’uscita, attenzionati i potenziali rischi. E si è dibattuto in maniera costruttiva su alcune criticità da valutare per un miglioramento o risoluzione, come gli attraversamenti pedonali o la limitazione della velocità delle auto in prossimità delle scuole". "L’obiettivo è stato centrato: fornire informazioni pratiche e promuovere la partecipazione attiva dei genitori" conclude Montemarani.