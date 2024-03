"Sicurezza dei ciclisti. Sbloccare i lavori per il ponte sul Chienti"

La Fiab costa Macerata-Fermo si mobilita per la sicurezza dei ciclisti. Incontri con gli assessori di Porto Sant’Elpidio e di Civitanova per sollecitare la fine dei lavori, quanto prima, relativi alla realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti. La Fiab costa Macerata-Fermo si è incontrata nei giorni scorsi con l’assessore di Porto Sant’Elpidio, Marialaura Bracalente, e l’assessore di Civitanova, Roberta Belletti, entrambe con delega alla Transizione Ecologica, per sollecitare interventi per migliorare la ciclabilità nelle due città costiere e chiedendo che i due Comuni, uniti, intervengano presso la Regione Marche, "affinché – si legge in una nota diffusa dall’associazione – si riesca a sbloccare il cantiere, mai partito a un anno dall’affidamento all’impresa, del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti. Un collegamento che consentirebbe un’unione pedonale e ciclabile delle due province di Macerata e Fermo di enorme impulso turistico, ma volto anche a non far più rischiare la vita alle persone lungo la statale", conclude la nota.

L’incontro a Civitanova si è svolto anche con i tecnici comunali ed è stato utile per fare il punto sulla mobilità sostenibile in città e la necessità di garantire la sicurezza di chi usa la bicicletta per spostarsi o andare a scuola. Al Comune di Civitanova si è ricordata, infine, l’importanza di dare seguito a quanto previsto nelle delibere di Giunta n. 98 del 17-03-2022, di approvazione del BiciPlan, e n. 241 del 1-06-2023, di istituzione delle Zone 30, entrambe ancora del tutto inapplicate. In questo fine settimana, tra l’altro, la Fiab Marche si è mobilitata per contestare il disegno di legge, DdL C.1435: "Si tratta – hanno spiegato quelli dell’associazione Fiab – di non far approvare norme che andrebbero a ridurre la possibilità di introdurre zone pedonali o a traffico limitato". Chiara Marinelli