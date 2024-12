Sicurezza delle strade, due rotatorie e regimentazione delle acque

La giunta Sclavi ha previsto alcuni interventi per la sicurezza stradale. Nello specifico, si tratta della realizzazione di una rotatoria in via Nazionale, una rotatoria in via Sandro Pertini e di un intervento di regimazione delle acque in via Portanova. "È intenzione dell’amministrazione mettere in atto misure necessarie al fine di garantire la sicurezza stradale, con la conseguente incolumità pubblica veicolare e pedonale, evitare dissesti e condizioni di pericolosità causati da eventi atmosferici avversi – è scritto nella delibera di giunta –. Bisogna quindi predisporre la progettazione di fattibilità tecnico-economica per un importo stimato per la rotatoria di via Nazionale in 15mila euro, per le indagini della rotatoria in via Sandro Pertini in 3mila euro e per la regimazione delle acque di via Portanova in 27.176 euro".

Per la rotatoria di via Pertini intanto il Comune ha affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica all’operatore economico Ora Ingegneria e Architettura, di Tolentino per un importo di 16.243 euro, iva inclusa. Il rup (responsabile unico del procedimento) è l’ingegnere Katiuscia Faraoni, responsabile del settore lavori pubblici. La giunta inoltre questi giorni ha approvato anche un atto di indirizzo per i lavori di messa in sicurezza dei muretti in via Carnevali e in viale Benadduci. L’obiettivo è sempre garantire la massima sicurezza. In questo caso l’importo in totale ammonta a 100mila euro.