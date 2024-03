Sicurezza digitale e bambini. Un corso alla Mozzi Borgetti

"Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini" è il titolo del nuovo corso di informatica in programma martedì, dalle 16 alle 18, nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti. Il corso è finalizzato alla sensibilizzazione di bambini e genitori sui temi del digitale per rendere la navigazione sicura e senza pericoli anche per i più piccoli. Iniziare a conoscere questi temi fin dalla tenera età aiuta gli adulti e guida i bambini nell’esplorazione sicura e consapevole del mondo digitale. Durante il corso saranno introdotti i temi della sicurezza digitale, gli strumenti del parental control per l’impostazione di blocchi o limiti di utilizzo e la gestione della cronologia. La partecipazione è gratuita e non comporta alcuna competenza iniziale specifica e per seguirlo non occorre prenotarsi, basterà recarsi in biblioteca prima del suo inizio e si verrà iscritti. Il corso è svolto nell’ambito del progetto "Bussola digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali" della Regione Marche. La biblioteca Mozzi Borgetti è sede di un punto di facilitazione digitale dove è possibile ottenere assistenza personalizzata gratuita per tutti i più comuni argomenti riguardanti l’informatica. È sufficiente chiamare il numero 0733.256360 e fissare un appuntamento con il facilitatore presente in sede.