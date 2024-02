Sicurezza digitale e protezione dei bimbi. Se ne parla lunedì

Ancora un appuntamento con i corsi di educazione ai servizi informatici e digitali per diffondere la cultura digitale e rendere i cittadini in grado di gestire le opportunità della comunicazione digitale. La prossima lezione si terrà lunedì alle 10, nella sala lettura, ex centrale, area verde Ponte del diavolo. Il tema sarà ’Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini’. Il corso è finalizzato alla sensibilizzazione di bambini e genitori sui temi del digitale per rendere la navigazione sicura. Si parlerà di sicurezza digitale, strumenti del parental control impostazione di blocchi o limiti di utilizzo. Info al 370.3733992.