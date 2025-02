Sicurezza e ambiente:. Viva Scossicci incontra il comitato di quartiere

Il comitato Viva Scossicci ha incontrato il direttivo del quartiere Scossicci-Del Sole, mercoledì, con l’obiettivo di avviare un confronto sulle principali criticità della zona nord di Porto Recanati. Per Viva Scossicci c’erano la presidentessa Luciana Gattari, il vicepresidente Simone Lucchi e Angela Peluso. Per il quartiere Scossicci-Del Sole hanno partecipato la presidentessa Barbara Luconi (foto), il vicepresidente Marco Giantomassi e altri componenti del comitato, insieme con il consigliere comunale di maggioranza Marino Ferraccioni. Durante il confronto sono stati affrontati svariati temi, tra cui gestione del territorio, sicurezza, infrastrutture e tutela ambientale. Entrambi i comitati hanno espresso la volontà di mantenere aperto il dialogo per individuare soluzioni concrete a beneficio della comunità.

"Abbiamo rilevato una visione diversa sulla gestione del territorio – spiega la presidentessa di Viva Scossicci, Luciana Gattari –. Si punta molto sulla manutenzione ordinaria, mentre noi riteniamo fondamentale una pianificazione strategica per valorizzare la zona dal punto di vista turistico. Per quanto riguarda le scogliere, sembrerebbe che i lavori partiranno sopra l’area delle stelle, lasciando invariata la situazione a sud, zona Bagni Barracuda e Davide. Non comprendiamo il criterio di questa scelta". Invece il vicepresidente Simone Lucchi sottolinea la necessità di interventi di più ampio respiro: "Abbiamo riscontrato disponibilità a discutere di progetti. Da parte nostra, continueremo a insistere su soluzioni strutturali e pianificate, oltre a richiedere incontri con tutti gli interlocutori che possano essere utili alla nostra causa. Un nuovo aggiornamento sarà effettuato entro un mese".

Adesso il comitato Viva Scossicci attende una risposta ufficiale alla richiesta di incontro, inviata il 24 gennaio, al sindaco Andrea Michelini.