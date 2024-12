Sicurezza e cura del verde, le priorità del rione Foro Boario

Partecipata la terza assemblea dei residenti del quartiere Foro Boario, a Tolentino.

Sono state rimarcate le priorità, dalla sicurezza stradale e viabilità (segnaletica con rifacimento attraversamenti pedonali e installazione paline, specie nei punti critici, via Filzi, via Flaminia, incrocio rotonda Avis), alla manutenzione delle aree verdi. Tra i temi affrontati, il monitoraggio e i problemi legati all’attività della cartiera, il consolidamento del sistema fognario, la necessità di un’infrastruttura strategica quale la rotonda in via Nazionale, nei pressi di Acqua&Sapone. "Gli amministratori hanno illustrato le progettualità in itinere ed espresso piena adesione e impegno – ha spiegato il presidente del comitato di quartiere Gianni Principi – ad affrontare nel tempo le istanze". Presenti il sindaco Mauro Sclavi, gli assessori Alessia Pupo, Flavia Giombetti, Elena Lucaroni, Diego Aloisi e Fabiano Gobbi, il presidente del consiglio Alessandro Massi e il consigliere comunale Luigino Luconi. E ancora, il comandante della polizia locale Andrea Isidori, i dirigenti della Progest Giuliano Riccobelli e Stefano Pretto, Fabiola Cavarischia per Legambiente Il Pettirosso, Laura Ferrari per ProssimaMente, Lorenzo Picotti per Foro Boario Young, Tarcisio Romagnoli per la Bocciofila Foro Boario e il presidente del coordinamento consigli quartiere Marco Taddei.