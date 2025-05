Sicurezza e decoro, nuove regole nei cimiteri

C’è chi riposa in pace… e chi dimentica, ma quando una tomba cade in rovina o resta vuota per anni serve una regola chiara. A Recanati, il nuovo regolamento cimiteriale stabilisce come, quando e perché intervenire. E lo fa pensando al rispetto per i defunti, ma anche all’interesse collettivo. Dopo oltre quarant’anni, l’amministrazione mette mano al regolamento di polizia mortuaria con un intervento di aggiornamento e integrazione, per allinearsi alle normative regionali e alle trasformazioni sociali e amministrative degli ultimi decenni. Il regolamento, approvato originariamente nel 1983 e modificato in parte nel 1991, sarà approvato domani sera in consiglio comunale con una serie di modifiche che puntano a migliorare la gestione dei cimiteri comunali. L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione è di garantire maggiore chiarezza nei rapporti concessori, un uso più razionale degli spazi cimiteriali e un rafforzamento del decoro e della sicurezza.

Tra i punti cardine del nuovo testo una maggiore definizione delle modalità di concessione di loculi, ossari e aree per sepolture private, l’introduzione di regole più rigorose in caso di abbandono o incuria delle tombe e una disciplina più chiara per eventuali rinunce o revoche. Viene inoltre ribadito il divieto di cedere a terzi le concessioni, per evitare fenomeni di speculazione. Il Comune avrà anche facoltà di intervenire, nei casi in cui le sepolture risultino in stato di degrado o pericolose per la pubblica incolumità, con la possibilità di addebitare le spese ai concessionari o, in caso di irreperibilità, di avviare le procedure di revoca. Particolare attenzione anche alle concessioni familiari e alla possibilità, per coniugi o conviventi di fatto, di richiedere il loculo contiguo preservando così l’unità familiare anche nella memoria.

Il nuovo regolamento è frutto di un lavoro tecnico e normativo culminato con il passaggio ieri mattina in commissione consiliare. Una volta approvato dal consiglio comunale, entrerà in vigore con effetto immediato. L’amministrazione considera questo aggiornamento necessario per adeguare i servizi cimiteriali a principi di efficienza, economicità e rispetto.

Antonio Tubaldi