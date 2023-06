Sicurezza e infortuni sul lavoro: Silipo punta sulla prevenzione

I temi della sicurezza e del lavoro sono stati affrontati dal nuovo questore Luigi Silipo mercoledì pomeriggio nella sede di Confartigianato, con il presidente territoriale dell’associazione Enzo Mengoni e il segretario generale Giorgio Menichelli. In primo luogo si è parlato della sicurezza sui luoghi di lavoro, argomento di estrema importanza per le imprese. L’associazione, infatti, mette la tutela della salute al primo posto e attenziona i contesti nei quali si svolgono le attività. Il dialogo di Confartigianato è costante con gli organi di rilevanza (come la Cassa Cedam per il comparto edile), puntando su prevenzione e formazione. Con il questore Silipo si è sottolineata poi l’importanza di tenere alta l’attenzione sul rischio di usura, un fenomeno sommerso, al quale nessun territorio è immune. Confartigianato ha riflettuto sull’importanza di agevolare le imprese nell’accesso al credito, assicurando alle aziende risorse economiche attraverso, ad esempio, il microcredito e tutti gli strumenti disponibili grazie al Confidi UniCo. Da sempre, inoltre, Confartigianato è in prima linea assieme all’Anap - Associazione nazionale anziani e pensionati - nella lotta alle truffe agli anziani. Per contrastare furti e raggiri ai soggetti più fragili, sono state attivate negli anni diverse campagne informative e con il questore si vuole proseguire sul solco di azioni concordate per promuovere buone pratiche di tutela. Confartigianato, ringraziando il questore Silipo per il prezioso incontro, ha ribadito la volontà di collaborare in qualsiasi iniziativa di supporto e sostegno alla collettività e ai suoi bisogni.