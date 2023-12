Sicurezza e lotta alle truffe: l’Arma incontra gli anziani

I carabinieri in parrocchia, per mettere in guardia gli anziani contro truffe e raggiri. Nei locali della parrocchia della Sacra Famiglia di Casterlraimondo, messi a disposizione dal parroco don Mariano, si è tenuto un incontro con i militari. Erano presenti il sindaco sindaco Patrizio Leonelli, il vice sindaco (nonché assessore alla sicurezza) Roberto Pupilli e l’assessore ai servizi sociali Ilenia Cittadini. Il comandante della Compagnia di Camerino, Capitano Angelo Faraca, ha illustrato ai numerosi presenti le diverse e molteplici tecniche che vengono messe in atto dai malintenzionati: dalla finta telefonata di aiuto, alla truffa dell’abbraccio, a quella del resto (che prende di mira soprattutto i gestori dei negozi) fino alle truffe informatiche. Queste ultime in particolare arrivano tramite messaggi sui cellulari, e inducono i malcapitati a digitare codici di sicurezza che verranno poi usati fraudolentemente. Continua l’impegno da parte dell’Arma per la sicurezza dei cittadini, in sinergia con il Comitato provinciale l’ordine e sicurezza.