Sicurezza e salute: serie di controlli Due locali chiusi, titolari multati

di Paola Pagnanelli

Gravi carenze in materia di tutela della salute dei lavoratori e scarse condizioni igienico sanitarie: con queste accuse è stata disposta la chiusura temporanea del bar ex Narciso, lungo le mura, e del ristorante "Il cortile" in via Lauri, i titolari sono stati denunciati e hanno ricevuto multe per 17.500 euro. Sono alcuni dei provvedimenti scattati giovedì sera, dopo una serie di controlli avviati nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Macerata. Trovato anche hashish nascosto sotto un’auto e una 50enne al volante ubriaca.

Nel tardo pomeriggio di giovedì sono scese in strada cinque pattuglie dell’Arma con i cani antidroga, una pattuglia del Nas di Ancona e una del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Sono state fatte verifiche in tre locali del centro. E in due di questi appunto, l’ex Narciso e "Il cortile", sono emerse carenze in termini di sicurezza dei lavoratori e di condizioni igienico sanitarie. Per questo, con decorrenza immediata, è stata disposta la sospensione temporanea delle attività. I titolari sono stati denunciati alla procura e sono scattate multe per cinque violazioni amministrative, per un totale di 17.500 euro. Infine, all’autorità sanitaria è stata segnalata l’inadeguatezza del piano di derattizzazione e disinfestazione. Il fiuto del cane One dei cinofili di Pesaro ha invece permesso di scoprire 45 grammi di hashish, nascosti sotto a un veicolo in sosta lungo una strada cittadina, pronti per essere spacciati. Nel fine settimana numerose pattuglie sono state impegnate in una estesa attività di monitoraggio per la sicurezza urbana. È stato registrato un significativo aumento del traffico e i militari hanno concentrato la loro attenzione alla sicurezza stradale con il controllo di persone, veicoli e la contestazione di infrazioni al codice della strada per mancato utilizzo delle cinture, omessa revisione, utilizzo del cellulare durante la guida, mancanza di documenti di circolazione. L’impiego delle pattuglie del Nor sezione radiomobile ha consentito, inoltre, di fermare chi aveva pensato di mettersi al volante prima di smaltire la sbornia. L’altra notte, in via Leopardi, i militari hanno sorpreso una 50enne di Macerata che, sottoposta all’etilometro, è risultata positiva con un tasso etilico di circa 1,50 grammi per litro. Per lei sono scattati subito il ritiro della patente e la denuncia alla procura per guida in stato di ebbrezza.