"Sicurezza e soccorso sulle piste di Sassotetto"

Domani alle 12 si terrà alla Baita Solaria a Sassotetto la manifestazione "Neve sicura", evento promosso dalla Sassotetto Srl finalizzata alla presentazione del servizio di sicurezza e soccorso nella stazione sciistica coordinata dalla Questura di Macerata. Con l’inizio della stagione sciistica è tornata operativa l’attività della Polizia di Stato, che svolge il ruolo di controllo del rispetto delle regole per la sicurezza dei turisti con un costante presidio del comprensorio appenninico. Molti gli obiettivi: tutelare gli sciatori affiancandoli con attività propedeutiche di prevenzione a rischi ed infortuni. Si aggiunge l’importante ruolo di primo soccorso per gli sciatori. La manifestazione sarà anche un’occasione per una giornata sulla neve per l’Istituto Comprensivo Sant’Agostino di Civitanova: il progetto "White day" ha permesso a più di 350 alunni di fare esperienza sciistica.