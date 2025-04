Sicurezza, ecco gli allarmi al pronto soccorso

Arrivano i dispositivi anti aggressione al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Sono apparecchi di piccole dimensioni, che possono essere usati come alert per prevenire episodi violenti, come purtroppo ce ne sono stati nel reparto, anche di recente, ai danni degli operatori.

I pulsanti di questi "device", che il personale avrà in dotazione, consentiranno, in caso si dovesse presentare una situazione di pericolo, di preallarmare le forze dell’ordine o la guardia giurata che è in servizio in ospedale, e presto saranno collegati anche alla sala operativa del commissariato di pplizia.

"Sono stati acquistati dalla direzione sanitaria, che si è preoccupata di recepire le nostre preoccupazioni e di attuare tutti i provvedimenti necessari, a tutela della sicurezza degli operatori, installando anche telecamere e posizionando la postazione della guardia giurata all’interno della sala di attesa" spiega Rita Curto, primario del dipartimento di emergenza a Civitanova. La tecnologia va dunque in soccorso a infermieri, medici e Oss che, dotati del dispositivo, premendo semplicemente un pulsante potranno collegarsi con le ricetrasmittenti in possesso delle guardie giurate durante il turno di notte, e delle forze dell’ordine in servizio diurno nel presidio ospedaliero. Con un secondo pulsante potranno invece attivare l’intervento della questura, una connessione che a oggi non c’è ancora, ma che sarà garantita al più presto.

"Sicuramente – continua la dottoressa Rita Curto – questi provvedimenti possono rappresentare un deterrente per frenare tutti quei comportamenti aggressivi che, a volte, sono purtroppo sfociati in violenze, e sono un aiuto molto importante per tutti noi, specie per gli operatori più esposti, che sono quelli che gestiscono il triage". Sono questi infatti a essere in contatto con i pazienti, e a dover fare i conti più spesso con intemperanze e comportamenti violenti.

Il rafforzamento delle misure di sicurezza ha riguardato appunto anche la zona del triage, l’area dove avviene il primo approccio tra l’utenza e il personale e dove vengono effettuate le prime valutazioni circa l’urgenza del trattamento medico, con l’ingresso adesso bloccato per chi arriva dalla sala di attesa del reparto. "Siamo stati accontentati in tutto dalla direzione – conclude il primario – e, onestamente, dopo le recenti aggressioni subite in questo reparto, eravamo tutti molto preoccupati, qualcuno pure impaurito. Anche le nuove telecamere possono consentirci di intercettare prima i comportamenti eventualmente a rischio per la sicurezza degli operatori, dandoci la possibilità di prevenirli".

