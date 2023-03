Sicurezza fai da te "Spray al peperoncino per la difesa personale, tante richieste da donne"

di Paola Pagnanelli

C’è chi è stato molestato in giro e vuole sentirsi più sicuro, chi vuole cimentarsi con uno sport che richiede concentrazione, e chi infine vuole partecipare alle battute di caccia al cinghiale, per ridurre il numero di ungulati che danneggiano le coltivazioni. Tanti casi che arrivano all’armeria SportGuns di via dei Velini, fondata nel 1964 da Giulio Ciccarelli. "Oggi molte richieste arrivano per la difesa personale – spiega Claudia Ciccarelli, che oggi porta avanti l’attività di famiglia –. Ci sono spray al peperoncino o anche i lanciatori, che hanno la forma di pistole, ma con colori sgargianti per far capire che non lo sono. Sono strumenti inoffensivi, che si possono tenere con sé e non richiedono il porto d’armi".

Sono donne e ragazze a chiederli di più?

"Sì, spesso sono ragazze che magari sono state importunate per strada e vogliono sentirsi più sicure. Ma li chiedono anche i ragazzi, che vogliono tenere in tasca una bomboletta per lo stesso motivo. Sempre per la difesa, capitano anche persone che hanno subìto una rapina o un furto, e vogliono proteggersi meglio in casa propria".

Con i lupi in aumento, nessuno chiede strumenti per proteggersi contro gli animali?

"I ciclisti che vanno in montagna comprano le scacciacani, per allontanare i cani. Ci sono anche spray urticanti da usare nel caso di aggressione da parte degli animali, con un dosaggio maggiore rispetto agli stessi articoli destinati alle persone; sono accessori che spesso chiede chi va in montagna".

E per quanto riguarda i cacciatori?

"Sono diminuiti, c’è poco ricambio generazionale, anche se il cinghiale ha portato a un ritorno alla caccia: il numero elevato di cinghiali crea molti problemi, e questo sta facendo rinascere il settore. Anche gli sportivi sono in aumento, con la pistola o la carabina sempre più persone vanno al poligono o praticano il tiro al piattello. E ci sono anche le donne, che ultimamente sono aumentate: non sono sport che richiedano forza fisica, ma tanta concentrazione, e sta prendendo molto piede".

Ma qui vendete quelle specie di cannoni che si vedono nei film americani?

"No, la legislazione americana è molto diversa da quella italiana. Qui al massimo si vende il calibro 416 Barrett, o il 460, in America si vende anche il calibro 50, che per noi è un calibro da guerra non vendibile".

Avete notato invece un aumento di guardie private?

"Sì, e forniamo sia guardie private, che sono diventate più numerose in questi anni, sia appartenenti alle forze dell’ordine, con armi e buffetteria come fondine, cinturone e porta caricatore".