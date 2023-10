Sicurezza, il titolare del Donoma: "Basta vetro per servire da bere"

"Nessuno dice una parola sul fatto che viene servito da bere in bottiglie di vetro da tutti i locali del centro e ho chiesto al sindaco di emettere una ordinanza per obbligarli a dare da bere su bicchieri di plastica, come avviene allo stadio e in discoteca". Daniele Maria Angelini è titolare del Donoma, la discoteca di via Mazzini che il fine settimana diventa meta di centinaia di ragazzi che arrivano da tutta la regione. Sabato notte problemi all’esterno, legati alla mala movida. "Per obiettività dell’informazione - aggiunge Angelini - voglio dire che la 14enne ubriaca è stata soccorsa dall’ambulanza che è arrivata alle 22.30, quando il Donoma è ancora chiuso. Probabilmente avrà bevuto altrove. Alle 3.30, ora legale, in corso Garibaldi c’erano le pattuglie dei carabinieri e della polizia. Ovviamente, la presenza di magrebini che non entrano in discoteca crea dei problemi all’esterno". "Ho chiesto alle forze dell’ordine - continua - più passaggi dalle 4 in poi in corso Garibaldi perché è soprattutto lì che si generano i problemi e da chi non viene fatto entrare in discoteca".