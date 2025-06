"Sicurezza in città. Serve il commissariato dirigenziale di polizia"

"La cronaca ci presenta continuamente fatti di violenza con protagonisti giovani e giovanissimi; Civitanova è accusata di non essere sicura e spesso si dà la colpa al sindaco per furti o zuffe: se ne parla da anni, ma la soluzione non può venire dalle tavole rotonde o da un manipolo di agenti che la questura manda d’estate. La sicurezza può essere garantita solo se, come sta succedendo a San Benedetto, il commissariato di polizia sarà trasformato in commissariato dirigenziale, gestito da un primo dirigente". Lo dice Paolo Mercuri, ex poliziotto e già presidente provinciale del Sindacato autonomo polizia e oggi capogruppo consiliare di Vince Civitanova.

"Della elevazione del commissariato a rango dirigenziale – aggiunge – si parla da almeno trent’anni, solo chiacchiere. Oggi la situazione è insostenibile per una serie di motivi su cui non mi soffermo, ma un argine va posto, per il bene di tutti. I tavoli e gli incontri servono a poco, e a poche settimane dal voto non sono neanche credibili". La soluzione per Mercuri è un commissariato dirigenziale, che comporta l’aumento automatico dell’organico e facilita un’organizzazione adeguata del personale, sia per la prevenzione che per la repressione.

"In una città come Civitanova non è possibile fronteggiare con meno di 30 agenti una movida notturna che si moltiplica con l’apertura di locali che richiamano in città frotte di giovani. I locali sono utili e ben vengano perché portano movimento e stimolano l’economia, ma servono anche un’adeguata capacità di controllo e la volontà politica di dare risposte serie. Soluzioni tappabuchi sono solo un palliativo inutile".

Giuliano Forani