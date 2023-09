Sicurezza, installatauna telecamera

Il Comune di Pioraco ha investito in tecnologia avanzata per migliorare la sicurezza. "Abbiamo appena completato l’installazione di una telecamera di ultima generazione all’incrocio per la direzione di Sefro – spiega il sindaco Matteo Cicconi –. È dotata di funzionalità diverse, tra cui il riconoscimento delle targhe, del tipo di veicolo e il rilevamento della sua direzione. Saremo in grado di monitorare il traffico in modo più efficiente e prendere misure adeguate per garantire la sicurezza. Un costo di 4.221,20 euro. "Seguirà adeguata segnaletica per garantire che i conducenti siano consapevoli della presenza della telecamera e rispettino le norme".