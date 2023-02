Sicurezza nei cantieri del cratere: 5 attività sospese e 27 violazioni

Cinque cantieri sospesi e 27 prescrizioni per le violazioni sulla sicurezza: è il bilancio dell’attività svolta nelle scorse settimane dal Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata nel cratere. Nel corso delle ispezioni, un lavoratore in nero ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. A Tolentino e Visso, i militari hanno controllato otto aziende ed elevato 27 prescrizioni come l’omessa visita medica dei lavoratori, l’omessa consegna dei dispositivi di protezione, l’omessa informazione dei lavoratori, l’impiego di manodopera irregolare, l’utilizzo di andatoie per il trasporto di materiali troppo strette, l’omessa redazione del Pimus (piano montaggio uso e smontaggio del ponteggio), l’omessa difesa delle aperture per impedire cadute nel vuoto. A Visso, appena sono arrivati i carabinieri del Nil e della stazione un lavoratore ha tentato la fuga, ma è stato fermato e identificato: era in nero e senza permesso di soggiorno. Nel 2022, i carabinieri del Nil hanno individuato in provincia 206 aziende irregolari di diversi settori: agricoltura, edilizia, logistica, ristorazione. Sono stati scoperti 122 lavoratori in nero e 589 irregolari. Sono 21 le attività sospese per l’uso di manodopera irregolare in misura superiore al 10 per cento del totale; in alcuni casi, c’erano solo lavoratori in nero. Altre 45 attività sono state sospese per le violazioni in materia di sicurezza. In alcuni casi le violazioni erano tanto gravi da dover procedere, con la procura, al sequestro delle unità operative, per impedire che le maestranze continuassero a lavorare in condizioni di pericolo. Sono state elevate sanzioni e ammende per oltre un milione di euro. Sono stati denunciati 45 imprenditori per non aver rispettato gli obblighi della formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria dei dipendenti. In alcuni casi sono stati denunciati gli imprenditori che avevano tentato di attestare, grazie a compiacenti professionisti, la formazione dei lavoratori che invece nessuno aveva fatto. Dodici imprenditori sono stati denunciati per l’impiego di clandestini e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il Nil di Macerata è stato impegnato, inoltre, nella lotta al caporalato, contro lo sfruttamento del lavoro e l’intermediazione illecita. Undici persone sono state denunciate per violazioni in materia di lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sono stati individuati 96 lavoratori sfruttati dai caporali. Sono stati concessi 31 permessi a lavoratori stranieri, che hanno potuto così iniziare una nuova vita regolare, anche con l’aiuto delle organizzazioni di volontariato. Sono stati adottati 5 provvedimenti di amministrazione giudiziaria, 7 sequestri e due misure cautelari.

Paola Pagnanelli