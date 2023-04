Sicurezza nelle scuole Formazione per alunni e prof, la prevenzione entra in classe

di Paola Pagnanelli

La prevenzione degli infortuni entra a scuola, con un protocollo firmato ieri in prefettura. Il progetto mette insieme il mondo scolastico, l’Ast e l’Inail, per una formazione che riguardi gli insegnanti e gli studenti e diffonda la cultura della sicurezza sul lavoro. "Vogliamo far attecchire la consapevolezza dell’importanza della salute e sicurezza a scuola – ha spiegato il prefetto Flavio Ferdani – attraverso tre direttrici: la formazione del personale, un percorso che dia maggiori tutele agli studenti durante le esperienze in azienda, e interventi di supporto in favore del benessere del personale scolastico che versa in uno stato di disagio lavorativo. Da Macerata parte una buona pratica". "Questo protocollo è un modello da esportare su tutto il territorio nazionale – ha aggiunto il sottosegretario Lucia Albano –. Promuovere la cultura della sicurezza nelle scuole equivale ad avere i lavoratori del domani più consapevoli dei rischi che si possono correre nei luoghi di lavoro". La senatrice Elena Leonardi ha apprezzato il coinvolgimento di realtà diverse ma essenziali nel progetto. Il sindaco e presidente della Provincia Parcaroli ha ricordato le risorse destinate dai fondi ministeriali e dell’Ufficio sisma ai nuovi poli scolastici di Macerata, di Cingoli e Tolentino. Roberto Vespasiani, dirigente dell’ambito territoriale di Macerata per l’Ufficio scolastico, ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione dei giovani in questa materia. "L’ambiente scolastico contiene fattori di rischio non dissimili da quelli presenti altrove – ha aggiunto il direttore dell’Inail Giuseppe Mariotti –. L’incidentalità non è marginale. La piena adesione all’iniziativa del prefetto risponde all’esigenza di presidiare l’ambiente scolastico non solo sotto il profilo della tradizionale risposta assicurativo-previdenziale dell’istituto, ma soprattutto sotto il profilo prevenzionale, attivando percorsi formativi per studenti e docenti, per riorientare comportamenti mettendo a disposizione, con l’Ast, competenze ed esperienze dell’Inail".

"La scuola è stata molto provata dalla pandemia – ha spiegato la dottoressa Lucia Isolani, dirigente del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro –. Tutte le professioni a grande coinvolgimento sociale, come quelle sanitarie, la polizia penitenziaria e quelle scolastiche, sono a rischio burn out e non solo. Molto resta sotto traccia, per questo è utile intervenire per modificare i comportamenti inappropriati". Alla firma del protocollo hanno partecipato anche i rappresentanti dei Comuni di Civitanova, Camerino, Tolentino, Sarnano, Cingoli, San Severino, e i dirigenti degli istituti superiori provinciali.