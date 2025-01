Sicurezza nell’entroterra. Telecamere e attenzione alle truffe

Diversi rappresentanti dei Comuni dell’entroterra maceratese insieme con i vertici di varie autorità militari hanno preso parte al comitato provinciale sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, che si è svolto in prefettura di Macerata.

Molteplici i temi che sono stati toccati nell’incontro: furti, truffe, richiesta di potenziamento dei controlli e rafforzamento dell’organico delle forze dell’ordine.

"Come amministrazione comunale ci stiamo impegnando al massimo sul fronte della sicurezza – ha detto Roberto Pupilli vicesindaco del Comune di Castelraimondo –. La nostra città vanta un numero sempre maggiore di telecamere e ha a disposizione anche il servizio di controllo del vicinato. È importante fare prevenzione, come nel caso delle truffe, ma è altrettanto importante essere sempre aggiornati e avere a disposizione una presenza significativa di forze dell’ordine sul territorio. L’incontro è stato molto utile ed è fondamentale collaborare tra amministrazione comunale e autorità militari per aumentare sempre di più la sicurezza delle nostre città".

Anche l’assessore del Comune di Matelica Graziano Falzetti ha commentato l’incontro: "Siamo impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza die cittadini. A Matelica, la rete di videosorveglianza è in costante espansione e la collaborazione con le forze dell’ordine è massima. La prevenzione, soprattutto contro le truffe e nei confronti delle nuove generazioni, è centrale, ma è altrettanto importante garantire una presenza adeguata e costante delle forze dell’ordine, che ringrazio personalmente per il loro quotidiano impegno, anche durante le festività".

Lisa Grelloni