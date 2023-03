"Sicurezza pubblica", la polizia in cattedra a Giurisprudenza

Ha preso il via il ciclo di seminari "Sicurezza pubblica. Attività amministrativa della polizia di Stato" organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata con la Questura. A introdurre il primo incontro sono stati il direttore del dipartimento Stefano Pollastrelli e il questore Vincenzo Trombadore. Ha coordinato Stefano Villamena, ordinario di diritto amministrativo. Il primo seminario è stato con il vicequestore Edoardo Polce. I prossimi vedranno protagonisti martedì 21 il vicequestore Patrizia Peroni, sulle misure di prevenzione per la violenza di genere, e mercoledì 22 il commissario Anna Moffa, sull’attività in materia d’immigrazione e permessi di soggiorno. Gli incontri si svolgono tutti dalle 17 alle 19 nell’aula 2 del dipartimento di Giurisprudenza in piazza della Libertà.