Sicurezza stradale e droghe, incontro dedicato ai giovani

Un incontro sulla sicurezza stradale e contro le droghe si terrà nella mattinata di domani negli istituti scolastici Itc Corridoni e Bonifazi della città alta. Ospite dell’appuntamento promosso dalla rete sociale ‘Oltre’ è il giornalista e regista Luca Pagliari, da anni promotore di attività che mettono al centro le tematiche giovanili. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina, nei locali della Caritas diocesana (in via Parini, ndr) dai suoi organizzatori Andrea Foglia di ‘Veder crescere per il dialogo’, Barbara Moschettoni e Marco Malaccari per la Caritas, Giorgio Barbatelli presidente di ‘Sentinelle del mattino’, Angelo De Carolis presidente del Rotary club Civitanova, il prof Silvio Catinari dell’Itc Corridoni e Mauro Mosca di CivitAssicura (Agenzia Generale UnipolSai). "Il senso dell’iniziativa – ha sottolineato Foglia – non riguarda soltanto la prevenzione di incidenti e il contrasto dell’uso delle droghe ma anche la protezione del benessere psicofisico e sociale dei ragazzi. Civitanova attrae movida il sabato sera e noi non siamo affatto contro di essa, non lo abbiamo mai detto. Si tratta di un momento di intrattenimento serale che va bene, ma va ricordato che la movida porta con sé anche la mala movida e il bere compulsivo. Contro tutto ciò non c’è solo la repressione, è bene invece diffondere una certa consapevolezza attraverso laboratori e storytelling perché una città deve mettere a disposizione altro rispetto alla movida stessa". Secondo il responsabile della Caritas cittadina Marco Malaccari bisogna partire dalle generazioni adulte. "Educare i giovani è necessario – ha detto –, ma bisogna concentrarsi sugli adulti. E non mi stancherò mai di dire che educazione e istruzione sono due cose diverse". Quanto all’educazione e alla sicurezza stradale, è stato il prof Catinari a fare il punto: "Da una decina d’anni seguo l’argomento – le sue parole –. Gli studenti saranno pedoni, ciclisti e come tali devono riconoscere che in strada non ci si sta in modo spensierato ma che, in quel contesto, si hanno solo doveri".

Francesco Rossetti