"Sicurezza stradale, ecco i prossimi interventi"

Auditorium della biblioteca Filelfica di Tolentino pieno in occasione dell’incontro organizzato lunedì sera dai consigli di contrada Bura-San Bartolomeo-Santa Lucia-Troiano e quartiere Buozzi-Vaglie. Al centro del dibattito la sicurezza stradale. Sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, il comandante della polizia locale Andrea Isidori e l’ingegnere Katiuscia Faraoni, responsabile del settore lavori pubblici del Comune; presenti anche la vicesindaco Alessia Pupo e il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi.

Ad esporre i problemi sono stati Marco Trobbiani e Samuel Bacaloni, rispettivamente presidente e vicepresidente del consiglio di contrada Bura, Morena Beribè e Mino Lamanna, presidente e vice del consiglio di quartiere Buozzi. In primis si è parlato del tratto di strada alla fine del rettilineo di viale Terme Santa Lucia, all’altezza della prima curva, in direzione San Severino, scenario di numerosi incidenti. "Il Comune ha detto che sarà rifatto il fondo stradale con una pavimentazione più adeguata – hanno spiegato i promotori dell’incontro –. L’intervento dovrebbe essere eseguito a luglio. Data la conformazione del terreno in questo punto, non è prevista l’installazione di un guardrail, sarebbe anche molto costoso". Il sindaco ha ribadito che in quel tratto sono andate fuori strada diverse auto: "C’è la possibilità di rifare l’asfalto con la Provincia" ha aggiunto Sclavi.

Poi è stata la volta degli attraversamenti pedonali. "Ne sono previsti due – proseguono i consigli di quartiere e contrada –, rialzati e illuminati: uno in viale Terme Santa Lucia, un altro in viale Buozzi vicino al bar Smeraldo; dovrebbero essere realizzati entro la fine dell’estate. Probabilmente saranno riparati anche gli attraversamenti pedonali con semaforo a chiamata. È stato chiesto poi all’amministrazione di cercare di migliorare, malgrado le difficoltà, la situazione parcheggi in viale Buozzi e intensificare la presenza degli agenti di polizia locale". La Provincia dal canto suo ha dato disponibilità ad ascoltare le istanze dei comitati per la strada di sua competenza, la 127. "Il sindaco, anche in qualità di consigliere provinciale, ha detto comunque di farsi portavoce delle segnalazioni di criticità della 127 nella parte che attraversa le contrade tolentinati – aggiungono i gruppi –. L’incontro è stato caratterizzato da un dibattito propositivo e costruttivo, una bella pagina in cui si sono messi da parte i campanilismi delle diverse zone, unendo idee, competenze e proposte". Infine, per la bretella Tolentino-San Severino, Sclavi ha spiegato che sta per essere approvato il progetto definitivo. In quest’opera rientra anche il ponte che collegherà viale Buozzi a Tolentino sud.

Lucia Gentili