Sicurezza stradale nelle scuole, l’incontro con 200 studenti

Oltre 200 studenti delle classi quarte dei licei Da Vinci hanno riempito l’auditorium del loro istituto partecipando all’incontro conclusivo di formazione sull’educazione e la sicurezza stradale, un’iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con la Polizia Stradale della sezione di Macerata. È stato il coronamento della giornata del Pullman Azzurro della Polizia di Stato. Nel secondo appuntamento del progetto sono stati sviluppati approfondimenti sulla sicurezza stradale, anche tramite la proiezione di video improntati a diffondere un senso di responsabilità alla guida e un comportamento consapevole in strada. La lezione si è conclusa con numerosi interventi degli studenti. Presenti il comandante della Polizia Stradale di Macerata, commissario Luigi Alberto Valentini, l’iIspettore Stefano Ronconi e il e sostituto commissario Franco Carpineti, per l’amministrazione comunale l’assessore Barbara Capponi che ha ringraziato la polizia "per la straordinaria collaborazione".