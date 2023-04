"Sicurezza stradale, presto un convegno"

Con l’occasione Alberto Marinelli, in seguito all’incidente della settimana scorsa di Oljmpio Bernardini (suo amico e al timone insieme a lui del comitato promotore "Ciclovia 77") , ha lanciato un appello a tutti gli utenti della strada, pedoni, ciclisti, motociclisti e "utenti forti", più protetti, come automobilisti e camionisti, a prestare attenzione. "Il tema della sicurezza si ripropone costantemente – ha detto Marinelli –. E abbiamo intenzione di organizzare un altro convegno per sensibilizzare ed educare. È necessario investire sulla sicurezza, dai dossi alla progettazione sulle strade". Il progetto della Ciclovia 77, percorso di 130 chilometri su 15 Comuni della provincia oltre a Foligno, con un chiaro richiamo alla dismessa S.S. 77 di collegamento fra Foligno e il Maceratese, è stato inglobato nel progetto della Ciclovia Monte Argentario-Civitanova. Ma il comitato continuerà a portare avanti la promozione del cicloturismo e della sicurezza.