"Sicurezza stradale, serve un progetto organico"

Tolentino sta vivendo un momento straordinario: solo da gennaio siamo arrivati a 204 ordinanze di modifica della viabilità e 130 provvedimenti di occupazione di suolo pubblico per interventi post sisma. Nella variazione di bilancio sono stati inseriti fondi per attraversamenti pedonali intelligenti in alcune zone della città, segnalate anche dai comitati di quartiere, e saranno installati prossimamente. E l’amministrazione ha progettato una rotatoria in via Pertini, un incrocio pericoloso dove si sono verificati incidenti.

La vicesindaco Alessia Pupo interviene dopo l’idea lanciata da Oljmpio Bernardini di far diventare Tolentino "Città 30", per ridurre la velocità. "Cogliamo con interesse la proposta dell’ex assessore Bernardini – continua la vicesindaco –. Ma, al di là della situazione delle strade per le quali non possiamo non considerare l’usura dovuta a un aumento del traffico dei mezzi pesanti e dei cantieri, parlare di Città 30 non comporta solo l’installazione di cartelli per il limite della velocità: l’istituzione delle zone 30 prevede una valutazione complessiva delle condizioni del traffico, una pianificazione e progettazione generale che interessi la viabilità in tutte le sue articolazioni. È necessaria anche un’importante opera culturale e di sensibilizzazione dei cittadini. La sicurezza stradale comunque è un tema sentito, su cui abbiamo già preso provvedimenti".

Pupo sottolinea che "la giunta ha anche potenziato l’organico della polizia locale assumendo due nuovi ufficiali. È sempre presente una pattuglia durante la giornata anche nei festivi, e abbiamo dato indirizzo per organizzare un servizio a piedi in centro – prosegue –. Stiamo predisponendo il Piano urbano di mobilità sostenibile, che dovrà essere approvato a maggio".

"Bisognerebbe innanzitutto fare un progetto organico di ridefinizione del centro urbano, attualmente molto vasto – interviene il comandante della polizia locale Andrea Isidori –, va ridisegnato alla luce della normativa vigente. Non basta abbassare i limiti di velocità per ridurre il rischio di incidenti: è necessario prevedere infrastrutture a difesa dei pedoni e strade adatte a una circolazione fluida e lenta. Al di là della cronica carenza di organico, la nostra pattuglia svolge diversi compiti di controllo e prevenzione e, quando possibile, anche di presenza a piedi nelle zone ritenute più critiche".

Lucia Gentili