Sicurezza sui luoghi di lavoro. Le imprese edili sono prudenti:: "Patente a crediti poco efficace"

Le nuove norme sulla sicurezza sul lavoro sono accolte con scetticismo da Confartigianato Imprese, che solleva dubbi "sulla concreta praticità e sulla reale utilità" della cosiddetta ’patente a crediti’ per le ditte dell’edilizia". L’associazione interviene dopo che il Governo, a seguito della orte di cinque operai in un cantiere di Firenze, ha annunciato un intervento in materia nel decreto-legge sull’attuazione del Pnrr. "Pensiamo che un tema così importante come la sicurezza sul lavoro non possa essere confinato a una sola questione di adempimento burocratico – spiega Stefano Foresi (nella foto), responsabile del settore edilizia di Confartigianato Macerata Ascoli Fermo –. La ’patente a crediti’ è poco incisiva sulle reali esigenze, che vanno verso regole chiare e applicabili e una formazione che non deve a nostro avviso essere solo punitiva (del tipo "formati per riacquistare i punti persi"), ma deve costituire la base fondante del lavoro. Senza considerare che già gli imprenditori sono oberati nel gestire aspetti macchinosi e poco risolutivi". Secondo Giuliano Fratoni, presidente interprovinciale del Direttivo edili di Confartigianato, "più che regolata da una patente, la formazione dei lavoratori deve partire dal loro ingresso nel mercato, perché quotidianamente i colleghi mi segnalano che si ritrovano a doversi confrontare nei cantieri con figure poco preparate. Visto che nelle costruzioni c’è richiesta di manodopera, molti lavoratori si reinventano nell’edilizia, senza adeguate conoscenze e con molta improvvisazione. Allora, è giusto iniziare a rendere necessarie esperienze e percorsi formativi per le nuove partite Iva, propedeutici per l’accesso nei cantieri. Insomma, potenziamo dalla base la cultura della legalità". Per Fratoni, quindi, "il comparto si è trovato a vivere nelle ultime settimane in una cassa di risonanza molto negativa, che allontana giovani da una professione che è lo zoccolo duro dell’economia italiana. Siamo i primi a condannare le negligenze e non vogliamo più leggere fatti di cronaca nera nei cantieri; al contempo, ribadiamo che la stragrande maggioranza di noi imprenditori è attenta e sensibile al tema della sicurezza".