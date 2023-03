Sos sicurezza sul lavoro a Macerata, cantieri sospesi e multe

Controlli dei carabinieri in un cantiere (foto d’archivio

Macerata, 23 marzo 2023 – Lavori sospesi in tre cantieri, a causa delle gravi violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. E su 13 aziende ispezionate, tutte sono state multate a causa delle irregolarità. È il risultato degli ultimi controlli fatti in provincia dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. I militari del reparto specializzato, con l’ausilio del personale del Gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia e in sinergia con le Compagnie carabinieri di Tolentino, Macerata e Civitanova, hanno messo in atto la vigilanza straordinaria nei cantieri edili, disposta per la provincia di Macerata in relazione alle ingenti risorse destinate alla ricostruzione post-sisma.

In particolare gli accertamenti hanno interessato Macerata, Tolentino, Caldarola e Civitanova. Le ispezioni hanno riguardato soprattutto i cantieri edili di medie dimensioni. L’attività ha evidenziato l’irregolarità di tutti i 13 cantieri ispezionati, dove sono stati identificati 38 lavoratori. In tre casi, di fronte a irregolarità particolarmente gravi sono scattate anche le sospensioni delle attività. Sono state elevate ammende per un totale di 53.240 euro e sanzioni amministrative per seimila euro circa.

Nei controlli, particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda ponteggi e installazione di ancoraggi degli stessi, aperture nei solai, parapetti e requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro in genere, cioè le situazioni di maggior rischio per l’incolumità dei lavoratori. Contestuale alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza, è stato tenuto in debita considerazione il contrasto al lavoro nero. Il risultato delle ispezioni è stato proficuo sul piano operativo, rendendo ancor più evidente quanto ci sia da fare per promuovere il rispetto della sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Un impegno di tipo culturale, preventivo, oltre che repressivo, per sensibilizzare gli imprenditori e i responsabili dei cantieri, ma anche le manovalanze che, spesso, non sono sufficientemente informate sulle normative. Tali servizi sono deputati al fine di evitare il triste fenomeno delle morti bianche. L’attività del comparto di specialità, inserito all’interno dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata, e sempre in collaborazione con l’Arma territoriale, vuole essere un veicolo per la diffusione di una cultura della legalità a beneficio sia dei lavoratori che delle imprese nella fase difficile e delicata della ricostruzione post-sisma.