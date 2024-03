"Sicurezza sul lavoro, c’è tanto da fare"

"La sicurezza sul lavoro è un tema sul quale non riusciamo mai ad essere abbastanza coinvolti. Ci si indigna nel momento in cui il telegiornale ci parla dell’ennesima strage, per dimenticarcene e non dargli più peso dopo solo poche ore. Questo nonostante in Italia siano tristemente arrivati a più di mille i morti l’anno sul lavoro e ci siano una quantità impressionante di infortuni, molti non denunciati per paura di ritorsioni, anche nella provincia maceratese". Dopo gli ultimi incidenti sul lavoro che hanno visto coinvolti numerosi operai, Mauricio Cesar Pasquali, caposquadra reparto logistica del Macerata Opera Festival, ha voluto sottolineare come sulla sicurezza il nostro Paese abbia ancora da lavorare. "La sicurezza significa per gli operai dover ricorrere sempre ad alcune accortezze elementari, come fornire e indossare sempre gli indumenti adatti, fare attenzione ai carichi sospesi, controllare gli strumenti di lavoro e il loro funzionamento. Tutto ciò non è più sufficiente quando il lavoro si svolge a ritmi frenetici con condizioni climatiche difficili e dovendo rispettare i tempi di consegna dell’opera, risparmiando sul personale e utilizzando materiale non adatto. La sicurezza vuol dire anche ridurre il folle sistema di appalti e subappalti, dove l’operaio non conosce nemmeno il collega che gli sta di fianco, con tutti i pericoli che ciò comporta. Adeguare i salari inoltre è molto importante, i lavoratori devono poter eseguire le loro mansioni con la serenità necessaria per affrontare il costo della vita, le incombenze quotidiane e non essere costretti a dare più di quel che il loro fisico e la loro mente possa dare, arrivando a situazioni di rischio. Tutto ciò si verifica tra i tecnici anche negli allestimenti dello spettacolo dal vivo, con meno decessi, con molti infortuni, molte malattie professionali anche non riconosciute, con ritmi di lavoro troppo elevati e un forte problema salariale con paghe non appropriate al lavoro che si svolge e conseguente mancanza di lucidità e serenità indispensabili per svolgere le mansione nella maniera appropriata".