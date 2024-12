Sicurezza sulle piste da sci. Torna il presidio della polizia

Sicurezza sulla neve, poliziotti sciatori pronti a entrare in azione. Nella mattinata di ieri nella Baita Solaria, a Sassotetto, si è svolto l’evento "Neve sicura", promosso dalla Sassotetto Srl, durante il quale è stato presentato il servizio di sicurezza e soccorso attivato alla stazione sciistica di Sassotetto, coordinata dalla questura di Macerata. Con l’inizio della stagione sciistica è, infatti, tornata operativa l’attività della polizia che svolge l’importante ruolo di controllo del rispetto delle regole per la sicurezza dei turisti, con un costante presidio del comprensorio appenninico. Molteplici gli obiettivi: tra tutti, quello di tutelare gli sciatori affiancandoli anche con attività propedeutiche di prevenzione di rischi e infortuni. A questo si aggiunge l’importante ruolo di primo soccorso per gli sciatori: tutto il personale della polizia presente a Sassotetto è stato formato nella scuola alpina della polizia di Moena.

Ieri, il dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il commissario Emanuele Ciccarelli, con l’ispettore Dimitri Montecchiari e il vice ispettore Michele Bocchi, e con il sindaco di Sarnano Fabio Fantegrossi e Umberto Antonelli, amministratore della società che gestisce gli impianti, hanno presenziato all’apertura dell’ufficio di polizia per il soccorso piste, attività che sarà coordinata dal vice ispettore Giuseppe Tedeschi.