Sicurezza, summit con il prefetto

Visita del prefetto Isabella Fusiello al Comune di Montecosaro. Fusiello, insieme con il questore Gianpaolo Patruno, è giunta al Complesso agostiniano per incontrare la sindaca di Montecosaro, Lorella Cardinali, nel pomeriggio di giovedì. "Come amministrazione – spiega Cardinali – siamo rimasti molto soddisfatti della visita perché crediamo fortemente nella collaborazione tra istituzioni. È stata l’occasione per fare il punto della situazione in fatto di sicurezza e ordine pubblico. Situazione che nel complesso si conferma tranquilla nel nostro comune, dove chiaramente gli episodi non sono quelli della costa. A volte ci sono dei ragazzi che commettono qualche piccola bravata nei parchi e nelle aree verdi e in quei punti abbiamo chiesto di rafforzare i controlli. Poi si è parlato del nostro sistema di videosorveglianza che, nel tempo, ha permesso di rivelare veicoli sospetti, soggetti in fuga e rintracciare gli autori di furti grazie alla capacità di leggere le targhe. Le telecamere sono collegate alle varie caserme, ma nella riunione ci è stato spiegato che possiamo inserirle anche nella rete nazionale: presto metteremo in atto anche questo passaggio". Presenti all’incontro anche rappresentanti di carabinieri, guardia di Finanza, polizia locale e commercianti.

Francesco Rossetti