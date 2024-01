Sigarette vendute a due minorenni. Commerciante multato dai vigili

Due multe di mille euro ciascuna a un commerciante, che aveva venduto sigarette a due ragazzine minorenni. Le sanzioni sono state fatte dalla Polizia locale, che ha anche segnalato l’esercente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I fatti sono emersi nelle vicinanze del terminal degli autobus di piazza Pizzarello nel corso di attività di controllo, per la sicurezza urbana e per la tutela del mondo minorile, da parte della Polizia locale. Nell’ambito del progetto ’Scuole sicure’, agenti in borghese hanno presidiato la zona molto frequentata dagli studenti delle superiori. Hanno visto così che alle due ragazze, una volta entrate nel negozio, il proprietario aveva venduto, a ognuna, un pacchetto di sigarette, senza chiedere loro i documenti. Tutte e due però sono minorenni, dunque non avrebbero potuto acquistare le sigarette. Nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale sono scattate le due sanzioni amministrative e la polizia locale ha provveduto a inoltrare la segnalazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, detentrice della licenza, che potrebbe decidere di sospendere o chiudere l’attività: l’esercente sarebbe recidivo essendosi già reso protagonista, in passato, dello stesso fatto.