Sigilli al gruppo Mondial per analizzare la situazione Mancano ordini e attività: debito sopra un milione

Futuro foschissimo per i lavoratori del gruppo Mondial e per tutte le piccole e medie realtà che orbitavano intorno a questo. Dopo la dichiarazione di fallimento, giovedì i curatori appena nominati dal tribunale, il commercialista Alessandro Benigni e l’avvocato Andrea Giuliodori, hanno fatto un sopralluogo e messo i sigilli agli stabilimenti portorecanatesi, per dare il via all’analisi della situazione finanziaria e contabile. A quanto sembra, non ci sarebbe modo di portare avanti l’attività per la curatela, visto che le società non hanno più commesse né agenti che ne cercassero. In pratica, non c’è alcuna attività da poter portare avanti. C’è di sicuro un debito di oltre un milione di euro con le agenzie di lavoro interinale, con cui il gruppo lavorava fino all’estate scorsa; dopo le difficoltà con i pagamenti, le agenzie avevano smesso di fornire manodopera, la società allora aveva assunto gli operai, che però ben presto non sarebbero stati pagati, fino ad arrivare al tracollo attuale. La speranza è di riuscire a portare avanti la cassa integrazione fino a fine anno, anche senza un piano aziendale: se ne parlerà la settimana prossima con la Regione. Per ora invece nessuna luce si accende sulle altre realtà della zona che lavoravano per il gruppo. La loro attività è ferma, senza prospettive di aiuti o sostegni di alcun genere: il rischio per tutte è la chiusura, con i conseguenti licenziamenti.